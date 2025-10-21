Após vídeos, vereador volta a atacar João Marcos Luz e o chama de “mentiroso e eterno suplente”

O vereador Fábio Araújo (MDB) voltou a direcionar críticas duras ao secretário municipal de Assistência Social, João Marcos Luz, durante a sessão da Câmara de Rio Branco desta terça-feira (21). A declaração ocorre após o secretário publicar um vídeo nas redes sociais acusando vereadores do MDB de “difamadores” por fiscalizarem as madeiras do programa 1001 Dignidades.

No plenário, Fábio reagiu chamando o ex-vereador e atual secretário de “mentiroso” e “eterno suplente”. Durante o discurso, ele exibiu um vídeo que, segundo ele, comprova que as madeiras separadas para o programa da Prefeitura estão apodrecendo.

“Olha aí, a madeira que realmente está lá separada para fazer as meninas em uma casa. Cadê o Zé Mentira? O nobre eterno suplente sem luz ontem foi lá fazer um vídeo. Mas o vídeo é esse aqui”, completou.

Fábio Araújo também afirmou que as madeiras mostradas no vídeo são as mesmas denunciadas por ele em setembro do ano passado. “Essa madeira é a mesma madeira que eu denunciei. E o cidadão que quer ser o senhor da direita, que faz tudo certinho, vive mentindo agora na internet”, criticou.