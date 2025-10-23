23/10/2025
Aposentado viaja do Acre ao Paraná em busca de cães desaparecidos após mudança

Antônio Silva, de 68 anos, deixou os animais aos cuidados de um vizinho após não conseguir embarcar com eles; Polícia investiga o caso

O aposentado Antônio Maria da Silva, de 68 anos, vive dias de aflição desde que deixou Curitiba (PR) rumo ao Acre, no dia 11 de setembro deste ano. Ele precisou se mudar, mas não conseguiu embarcar com seus dois cachorros, Fiel e Amigo, porque as caixas transportadoras não atendiam às exigências da companhia aérea.

Fiel e Amigo são os cães do seu Antônio Maria/Foto: Reprodução

Sem outra opção, Antônio deixou os animais sob os cuidados de um vizinho, com a promessa de que voltaria a buscá-los assim que conseguisse enviar novas caixas adequadas. Durante esse período, o aposentado enviou dinheiro para custear a alimentação e os cuidados dos cães, depósitos que somam R$ 2.510.

Sem notícias concretas sobre os animais e após diversas tentativas de contato, Antônio decidiu retornar a Curitiba. Ao chegar à cidade, foi surpreendido com a informação de que os cachorros haviam desaparecido.

Aposentado viaja do Acre ao Paraná em busca de cães desaparecidos após mudança/Foto: Reprodução

Na tarde de ontem, Amigo foi encontrado na região do Aeroporto de São José dos Pinhais, cerca de 17 quilômetros do local onde deveria estar sob os cuidados do vizinho. As buscas continuam na mesma região, já que há indícios de que o outro cão, Fiel, também esteja nas proximidades.

Antônio, que atualmente mora em Rio Branco (AC), contou que segue em busca de qualquer informação que leve ao paradeiro dos animais. “Eles são parte da minha família. Não vou descansar enquanto não souber o que aconteceu. Já estamos nos movimentando para trazer o Amigo de volta, pois são oito anos juntos”, afirmou o aposentado.

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) investiga o caso.

