14/10/2025
Universo POP
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões

Aposta do Acre fica por uma dezena na Lotofácil e quase leva prêmio de R$ 1,6 milhão

O premio principal saiu para um jogador de Belém (PA), que apostou em um bilhete simples e levou sozinho o prêmio milionário

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um apostador de Rio Branco chegou muito perto de se tornar o mais novo milionário do Acre no sorteio da Lotofácil realizado nesta segunda-feira (13).

A aposta ficou por uma dezena do prêmio milionário | Foto: Reprodução

O morador da capital acertou 14 das 15 dezenas sorteadas, faturando um prêmio de R$ 2.355. Caso tivesse acertado todos os números sorteados, ele iria faturar uma bolada no valor de R$ 1,6 milhão.

O prêmio principal saiu para um jogador de Belém (PA), que apostou em um bilhete simples e levou sozinho o prêmio milionário.

As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23 e 24.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost