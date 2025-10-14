Aposta do Acre fica por uma dezena na Lotofácil e quase leva prêmio de R$ 1,6 milhão

Um apostador de Rio Branco chegou muito perto de se tornar o mais novo milionário do Acre no sorteio da Lotofácil realizado nesta segunda-feira (13).

O morador da capital acertou 14 das 15 dezenas sorteadas, faturando um prêmio de R$ 2.355. Caso tivesse acertado todos os números sorteados, ele iria faturar uma bolada no valor de R$ 1,6 milhão.

O prêmio principal saiu para um jogador de Belém (PA), que apostou em um bilhete simples e levou sozinho o prêmio milionário.

As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23 e 24.