Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira

Atenção! Inmet alerta para temporais e ventos de até 60 km/h em várias regiões do Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (20), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas e ventos fortes, que atinge parte dos municípios do estado, como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Acrelândia e Porto Acre.

Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para cidades do Acre | Foto: ContilNet

A previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros em 24 horas, além de rajadas de vento que podem variar de 40 a 60 km/h. O aviso segue em vigor até as 10h desta terça-feira (21).

O fenômeno pode provocar alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e até interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica, segundo o Inmet.

O Inmet orienta que a população não busque abrigo debaixo de árvores durante as tempestades, evite estacionar veículos próximos a estruturas metálicas, torres de energia ou placas de propaganda e desligue aparelhos eletrônicos da tomada enquanto houver incidência de raios.

Em caso de situação de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil, pelo número 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

