20/10/2025
Atletas acreanos garantem ouro, prata e troféu por equipe nos Jogos Escolares Brasileiros

Luan Breno e Lúcio Robson lideram conquistas que elevaram o total do estado para 13 medalhas na competição

O Acre segue fazendo bonito na fase nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), voltados para jovens de 12 a 14 anos, em Uberlândia (MG). No último sábado (18), o estado conquistou duas novas medalhas no atletismo e um troféu por equipe, reforçando o bom desempenho da delegação acreana na competição.

De acordo com informações do GE-AC, o atleta Luan Breno, da Escola Nova Vida, localizada no município de Bujari, brilhou mais uma vez ao garantir a medalha de ouro na Série Prata do lançamento de dardo, alcançando a marca de 45,56 metros. O jovem já havia subido ao pódio anteriormente, com ouro no arremesso de peso pela Série Bronze.

Delegação acreana celebra resultados históricos e consolida presença entre os melhores do país/Foto: Reprodução

Outro destaque foi Lúcio Robson, também de Bujari e aluno da Escola São João Batista. Depois de conquistar o ouro nos 80 metros adaptados na quinta-feira (16), o atleta voltou ao pódio neste sábado, garantindo prata por equipe na Série Prata.

O bom desempenho acreano ainda rendeu um troféu de prata por equipe no atletismo adaptado, conquistado pelo trio formado por Lúcio Robson, Evelyn Natália (Escola Serafim Salgado Filho) e Vitor de Oliveira Machado (Escola João de Deus Rodrigues).

Representantes de Bujari foram destaque nas provas de lançamento de dardo e corrida adaptada//Foto: Reprodução

Com os novos resultados, o Acre já soma 13 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros 2025, sendo nove de ouro, três de prata e uma de bronze, além do troféu por equipe, consolidando-se como uma das delegações de destaque da competição.

