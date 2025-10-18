18/10/2025
VÍDEO: Ayres Rocha faz pegadinha com homem em praia e brinca: “Escapei de apanhar”

Jornalista aposentado diverte seguidores ao estender a mão e ser ignorado de forma cômica

O jornalista aposentado Ayres Rocha, conhecido por sua carreira marcante na imprensa, vem conquistando um novo público nas redes sociais. Um vídeo compartilhado por ele recentemente já ultrapassa 30 mil visualizações e soma mais de mil curtidas, mostrando que o bom humor não envelhece.

No vídeo, Ayres aparece na praia falando ao telefone quando, de repente, estende a mão como se fosse cumprimentar uma pessoa que passava. No entanto, o transeunte segue reto, sendo alvo de uma divertida “trolagem” do jornalista. A cena, filmada de forma espontânea, arrancou risadas dos seguidores.

Jornalista aposentado diverte seguidores ao estender a mão e ser ignorado de forma cômica/Foto: Reprodução

Com muito bom humor, Ayres legendou o vídeo: “quase apanhei”, mostrando que mesmo na brincadeira, mantém a leveza e o espírito jovial que sempre marcaram sua personalidade.

A repercussão do conteúdo tem sido positiva, com comentários de internautas elogiando a criatividade e a simpatia de Ayres. Para muitos, ele prova que é possível continuar entretendo e conquistando fãs mesmo após a aposentadoria.

