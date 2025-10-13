13/10/2025
Balões Encantados celebra Dia das Crianças com programação especial e momentos de criatividade

Programação contou com atividades físicas, artes, histórias, passeio ao ar livre e festa do pijama, promovendo diversão, aprendizado e integração para as crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, a creche Balões Encantados – Centro Educacional Irmã Maria Stefanina Calzolari, realizou uma semana inteira de atividades temáticas e lúdicas, proporcionando momentos de alegria, criatividade e movimento para seus pequenos alunos.

Intitulada “Semana das Crianças” a programação especial aconteceu entre os dias 6 e 10 de outubro, com diferentes temas e atividades diárias, sempre voltadas ao desenvolvimento integral da criança de forma leve e divertida.

Programação contou com atividades físicas, artes, histórias, passeio ao ar livre e festa do pijama, promovendo diversão, aprendizado e integração para as crianças/Foto: Cedida

Atividades Diversificadas e Educativas

A semana começou no segunda (6) com o “Dia do Corpo e Movimento”, em que as crianças participaram de atividades físicas e brincadeiras aquáticas. Para isso, vieram preparadas com roupas de banho, toalhas, sandálias e até mochilas feitas com materiais recicláveis — estimulando a consciência ambiental.

Intitulada “Semana das Crianças” a programação especial aconteceu entre os dias 6 e 10 de outubro/Foto: Cedida

Na terça-feira (7), o “Dia do Artista”, os pequenos soltaram a criatividade com penteados malucos e muita pintura. Vestidos com camisetas dos pais para não sujar as próprias roupas, exploraram livremente o universo das cores e da arte.

Na terça-feira (7), o “Dia do Artista”, os pequenos soltaram a criatividade com penteados malucos e muita pintura/Foto: Reprodução

Já no dia 8, foi a vez da imaginação tomar conta da escola no “Dia de Histórias e da Imaginação”. Pais foram convidados a enviar fotos de quando eram crianças, e os filhos vieram vestidos da forma mais parecida possível com seus pais na infância. O objetivo foi estreitar os laços familiares e valorizar as memórias afetivas.

Passeio ao Ar Livre e Festa do Pijama

Na quinta (9), foi reservado para um dos momentos mais esperados: o passeio externo ao Life Arena. As crianças aproveitaram um dia repleto de brincadeiras ao ar livre, piquenique e integração. Os pais foram orientados a enviarem os filhos com roupas leves, protetor solar, repelente e muita disposição.

Na quinta (9), foi reservado para um dos momentos mais esperados: o passeio externo ao Life Arena/Foto: Reprodução

Fechando com chave de ouro, no dia 10  aconteceu a tradicional “Festa do Pijama”, realizada excepcionalmente no período noturno, das 17h às 21h. Os pequenos vieram de pijamas, trouxeram suas garrafinhas de água identificadas e, no caso dos menores, mochilas com itens de higiene e troca de roupas. Uma noite mágica que uniu conforto, brincadeiras e o aconchego do ambiente escolar.

Fechando com chave de ouro, no dia 10  aconteceu a tradicional “Festa do Pijama”/Foto: Reprodução

Organização e Cuidados Especiais

Durante toda a semana, a equipe pedagógica da creche mostrou cuidado e dedicação na organização de cada detalhe, pensando na segurança, conforto e bem-estar das crianças. Informações específicas sobre roupas, itens a serem levados e horários foram previamente comunicadas aos pais, garantindo o bom andamento das atividades.

A direção da unidade reforçou que momentos como esse são fundamentais para fortalecer vínculos, promover o desenvolvimento cognitivo, físico e emocional das crianças, além de proporcionar lembranças inesquecíveis.

