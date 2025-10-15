Banda de pagode acreana, VIBE68 anuncia primeira gravação audiovisual de músicas autorais nesta sexta

A banda VIBE68, destaque no cenário do pagode acreano, dá um importante passo na carreira ao realizar sua primeira gravação audiovisual nesta sexta-feira (18), em Rio Branco. O projeto promete apresentar oficialmente o trabalho autoral do grupo.

Formada em 2023, a VIBE68 surgiu a partir da ideia de Tafarel, Paulo e Isaías Bernardino de transformar a paixão pelo pagode em um projeto próprio. Desde então, o grupo vem se destacando na capital acreana, passando por todos os cantos onde o pagode é a atração principal, conquistando cada vez mais admiradores .

“A ideia sempre foi mostrar o talento acreano com autenticidade e energia. Essa gravação é um passo importante para levar o nome da VIBE68 ainda mais longe”, afirma Tafarel. A gravação acontece no Juventus, em um espaço tradicional que foi recém inaugurado para receber eventos de grande porte com a melhor estrutura.

Com essa iniciativa, a banda não apenas apresenta seu trabalho de forma audiovisual, mas também fortalece a presença do pagode produzido no Acre, consolidando uma trajetória que promete muitas novidades para os fãs.