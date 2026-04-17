Governo lamenta morte de Oscar Schmidt e relembra passagem pelo Acre

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), manifestou pesar pela morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt e destacou a importância do atleta para o esporte nacional e internacional. Em nota publicada nas redes sociais, o órgão ressaltou o legado deixado por Oscar, considerado um dos maiores nomes da história do basquete.

Reconhecido mundialmente, Oscar Schmidt ficou marcado por sua trajetória nas quadras e pela dedicação à seleção brasileira, sendo referência para diferentes gerações de atletas. Além disso, o ex-jogador também conquistou medalha olímpica e ganhou o apelido de “Mão Santa”, em razão de sua precisão nos arremessos.

Na manifestação, a Sead relembrou a passagem de Oscar pelo Acre, em 2023, quando esteve em Rio Branco a convite do governo estadual durante a programação do Mês do Servidor. Na ocasião, ele participou como palestrante e compartilhou sua trajetória de vida, abordando temas como disciplina, superação e determinação.

Segundo o governo, a presença do ex-atleta no evento teve impacto positivo entre servidores públicos e demais participantes, que acompanharam relatos sobre sua carreira e experiências dentro e fora do esporte. A participação também foi vista como uma oportunidade de inspiração para o público acreano.

Além disso, a secretaria destacou que o legado de Oscar vai além das quadras, sendo também símbolo de dedicação, talento e amor ao esporte. A trajetória do ex-jogador é frequentemente lembrada como exemplo de compromisso e excelência, tanto no Brasil quanto no cenário internacional.

Neste momento de luto, o Governo do Acre manifestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores do atleta, ressaltando a importância de sua contribuição para o esporte. A nota oficial encerra com mensagem de condolências à comunidade esportiva.

A morte de Oscar Schmidt gerou repercussão em todo o país, com homenagens de autoridades, atletas e instituições, que destacam sua relevância histórica e o impacto de sua carreira no basquete brasileiro.