Bebês trocados em berçário terão que voltar às famílias biológicas, decide Justiça

A Justiça determinou que os dois meninos trocados por engano em uma maternidade de Inhumas (GO) em outubro de 2021 sejam devolvidos às suas famílias biológicas após quatro anos de convivência com os pais socioafetivos. A decisão prevê uma transição gradual para minimizar o impacto emocional nas crianças, que completam quatro anos no próximo dia 15.

Segundo a sentença, o processo de adaptação será dividido da seguinte forma: de segunda a sexta-feira, os meninos ficarão com seus pais biológicos; no primeiro fim de semana do mês, ambos passarão os dias com Yasmin e Cláudio; no segundo fim de semana, com Isamara e Guilherme; no terceiro, cada um permanecerá separado com seus pais biológicos; e no quarto, com os pais socioafetivos. As novas certidões de nascimento das crianças já foram emitidas, contendo os nomes dos quatro responsáveis legais.

A troca dos bebês foi descoberta quando um dos pais, Cláudio Alves, pediu um exame de DNA após desconfiar da paternidade. O resultado mostrou incompatibilidade genética, o que levou à investigação da Polícia Civil. A ex-esposa dele, Yasmin Kessia, também realizou o teste e confirmou que o menino que criava não era seu filho biológico. O exame de DNA, feito em outubro de 2024, foi o ponto de partida para a revelação do erro.

As investigações apontaram que os partos, realizados com diferença de 14 minutos, ocorreram em salas diferentes, mas os bebês foram levados para o mesmo berçário, onde a troca teria acontecido. Por conta das restrições da pandemia, os pais não puderam acompanhar o processo de identificação e cuidados iniciais. O inquérito concluiu que o equívoco ocorreu dentro da maternidade, ainda na sala onde os recém-nascidos eram preparados.

Após a confirmação da troca, Yasmin entrou em contato com a outra família, de Isamara Cristina Mendanha e Guilherme Luiz de Souza, que também realizou o exame de DNA, comprovando a inversão dos bebês. Desde então, as duas famílias mantêm contato e agora se preparam para uma transição gradual, que busca preservar o vínculo afetivo construído ao longo dos últimos quatro anos.