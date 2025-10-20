20/10/2025
Bocalom autoriza abertura de R$ 8,5 milhões em créditos suplementares para secretarias

O maior repasse, de R$ 7,2 milhões, foi destinado à Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA)

A Prefeitura de Rio Branco autorizou, por meio de diversos decretos publicados no Diário Oficial desta segunda-feira (20), a abertura de créditos suplementares que ultrapassam R$ 8,5 milhões no orçamento municipal de 2025.

Bocalom/Foto: ContilNet

O maior repasse, de R$ 7,2 milhões, foi destinado à Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA). O montante reforçará despesas com folha de pagamento e encargos patronais de servidores ligados a diferentes setores do Executivo, como a Casa Civil, a Controladoria-Geral do Município, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e o Gabinete do Prefeito.

Outro destaque é o crédito de R$ 800 mil concedido à Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), que será utilizado em obras de manutenção e ampliação da rede de iluminação pública. O recurso é proveniente da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP).

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) também foi contemplada, com R$ 262,4 mil para garantir o funcionamento de suas atividades, especialmente as ligadas à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI).

A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) recebeu R$ 100 mil, valor que será aplicado em serviços de terceiros no gabinete do secretário, utilizando recursos remanejados do projeto de modernização da administração tributária.

Por fim, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) foi beneficiada com R$ 202 mil, voltados ao Departamento de Recursos, para despesas com consultorias e serviços terceirizados.

