Bocalom fala sobre atraso no 1.001 dignidades e rebate vereadores: ‘Estão desesperados’

Durante visita técnica às obras do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nesta terça-feira (21), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, voltou a defender o projeto habitacional executado pela gestão municipal e rebateu críticas feitas por vereadores sobre o andamento das construções. A agenda percorreu os bairros Tucumã, Rui Lino, Bom Sucesso, Santo Afonso e Rosa Linda, acompanhada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra).

Bocalom explicou que parte das casas está sendo construída com recursos do Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, em parceria com o programa municipal. Segundo ele, 685 unidades foram inscritas pela prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, com terrenos cedidos pelo município e contrapartida financeira de R$20 mil por unidade.

O prefeito também respondeu às declarações de vereadores que visitaram madeireiras e alegaram haver materiais deteriorados destinados às obras do programa 1.001 Dignidades.

“Esses vereadores são os mesmos que apoiaram a vida inteira o PT e a turma que nunca fez um projeto de habitação. Estão desesperados porque veem que o Bocalom está fazendo. A nossa equipe é séria, honesta, cuida bem do dinheiro, e por isso sobra recurso para comprar terreno e pagar a diferença exigida pelo governo federal”, disse.

Bocalom afirmou que as obras do programa continuam em execução e que não há paralisações.

“O 1.001 Dignidades está andando. Quem diz que está parado é só ir lá e ver. Começou com mil e uma casas e hoje já está em 1.805. Fizemos parcerias com o governo federal e vamos atender também servidores municipais. A oposição está desesperada porque nunca fez e agora vê que nós estamos entregando”, declarou.

O prefeito também comentou a retomada do programa habitacional federal sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comparou com o período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no cargo.

“O governo Bolsonaro foi o que mais construiu unidades habitacionais no país, quebrou recordes. Mas, naquele período, eu estava no início da gestão e vivíamos a pandemia, quando era para ficar em casa. Agora, com o presidente Lula, não há pandemia e o programa voltou a andar. E a Prefeitura de Rio Branco se mexeu, porque nunca tinha feito Minha Casa, Minha Vida. Pela primeira vez está fazendo”, disse.

Questionado sobre a previsão de entrega das unidades, Bocalom negou que as construções estejam atrasadas e garantiu que parte das casas será concluída ainda em 2025.

“Quem falou que não vai ser entregue este ano? Está sendo construído no Rosa Linda e no Santo Afonso. Todos sabem que está sendo feita a terraplanagem para construir entre 200 e 300 casas ainda este ano”, afirmou.