Bocalom sanciona pacote de leis de vereadores voltadas à saúde mental, educação e cultura

O prefeito Tião Bocalom sancionou nesta quinta-feira (16), um pacote de Leis de autoria dos vereadores de base, da Câmara Municipal de Rio Branco. A assinatura dos textos ocorreu no auditório da Prefeitura de Rio Branco. Ao todo, foram sancionadas 10 novas municipais.

O momento teve a participação do vice-prefeito Alysson Bestene, de secretários municipais e dos vereadores Lucilene Vale, Joabe Lira, João Paulo, Rutênio Sá, Leôncio Castro e Matheus Paiva.

Entre as leis recém-validadas estão a lei nº 2.601, de autoria da parlamentar Lucilene Vale, que cria a Politica Municipal de Prevenção e Tratamento da Depressão e Outros Transtornos Mentais. Outra lei também sancionada foi a lei nº 2.597, que institui a Semana Municipal do Brincar no Município de Rio Branco.

O prefeito Tião Bocalom destacou a importância da parceria entre os poderes Legislativo e Executivo na criação de políticas públicas.

“Procurar criar leis, ajudar o Executivo na criação de leis que facilitem para cada um desse segmento. Então, eu acho que o Rio Branco está vivendo um momento muito diferenciado, diferente do que acontecia antigamente. Nós estamos numa relação muito boa, o executivo com o legislativo, onde a gente está tendo essa contribuição dos vereadores, no sentido de a gente aprimorar todos os dias a nossa legislação municipal para que possa melhorar a vida do cidadão”, ressaltou.

O presidente da Câmara de Rio Branco, Joabe Lira, por sua vez, falou sobre as leis aprovadas e o impacto no município.

“Hoje é um momento especial para todos nós vereadores de Rio Branco, juntamente com o prefeito que estava sancionando um pacote de leis que vai com certeza impactar nas mais diversas áreas da nossa população de Rio Branco. Então, fico feliz, os vereadores aqui presentes, participando desse momento especial”, declarou.

Confira as leis sancionadas:

N° DO AUTÓGRAFO 59/2025

LEI MUNICIPAL N° 2.595

Lucilene Vale

Institui o Programa Domingo Cultural no Município de Rio Branco

N° DO AUTÓGRAFO 61/2025

LEI MUNICIPAL N° 2.596

Lucilene Vale

Dispõe sobre a utilização de selo com cores alusivas às campanhas nacionais e internacionais nos documentos públicos

N° DO AUTÓGRAFO 64/2025

LEI MUNICIPAL N° 2.599

Lucilene Vale

Altera a Lei n° 2.382, de 18 de dezembro de 2020, para dispor sobres os critérios de denominação de vias, logradouros públicos e loteamentos no município de Rio Branco.

N° DO AUTÓGRAFO 60/2025

LEI MUNICIPAL N° 2.601

Lucilene Vale

Cria a Politica Municipal de Prevenção e Tratamento da Depressão e Outros Transtornos Mentais; institui o selo “Empresa Amiga da Mente” e o programa de Apoio à Saúde Mental da Mulher Pós Parto.

N° DO AUTÓGRAFO 63/2025

LEI MUNICIPAL N° 2.602

Lucilene Vale

Dispõe sobre a informatização do processo administrativo do licenciamento sanitário.

N° DO AUTÓGRAFO 78/2025

LEI MUNICIPAL N° 2.607

Rutênio Sá

Dispõe sobre o compartilhamento de áreas comuns por farmácias e drogarias

N° DO AUTÓGRAFO 73/2025

LEI MUNICIPAL N° 2.604

João Paulo

Institui a Política Municipal de Educação Preventiva e de Combate ao Preconceito contra a Hanseníase no Municipio de Rio Branco.

N° DO AUTÓGRAFO 79/2025

LEI MUNICIPAL N° 2.611

Matheus Paiva

“Institui o Programa “Educa+Vida” – Educação Humanitária e Bem-Estar Animal

nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Rio Branco”.

N° DO AUTÓGRAFO 82/2025

LEI MUNICIPAL N° 2.610

Leôncio Castro

“Institui o Dia do Orientador Educacional e Profissional no Município de Rio Branco – Acre.”

N° DO AUTÓGRAFO 62/2025

LEI MUNICIPAL N° 2.597

Joabe Lira

Institui a Semana Municipal do Brincar no Município de Rio Branco.