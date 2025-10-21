Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos

Uma confusão dentro de uma padaria no bairro Jardim Tropical, em Nova Iguaçu (RJ), viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (21). O vídeo mostra uma discussão intensa entre uma cliente e uma funcionária, que acabou saindo do controle e chamando atenção dos frequentadores do local.

Nas imagens, é possível ouvir a cliente afirmar que o filho é policial e ameaçar a atendente, dizendo que iria até a delegacia e que “mandaria arrebentar a cara” da funcionária. A briga, no entanto, escalou rapidamente — as duas começaram a arremessar objetos uma na direção da outra, enquanto trocavam ofensas como “piranha”, “piranha é você” e “vai estudar, sua escrota”.

O motivo inicial do desentendimento não foi esclarecido. Moradores da região comentaram o caso nas redes, pedindo mais respeito e equilíbrio em situações de conflito. Até o momento, não há informações se a Polícia Militar foi acionada ou se alguma das partes registrou ocorrência sobre o episódio.