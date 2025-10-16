Câmara aprova projeto que reconhece música “Cruzeiro do Sul” como patrimônio cultural imaterial do município

A Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul aprovou, nesta terça-feira (14), o Projeto de Lei nº 7/2025, de autoria do presidente da Casa Legislativa, vereador Elter de Queiroz Nóbrega, que declara a música “Cruzeiro do Sul”, composta por Alberto Rodrigues de Brito Filho, conhecido como Alberto Louro, como patrimônio cultural e imaterial do município.

Durante a apresentação da proposta, o presidente destacou a importância da cultura como instrumento de identidade e memória do povo cruzeirense. Ele também comentou sobre críticas recebidas quando o projeto foi anunciado na imprensa.

“Só desdenha da cultura quem não tem. Nós cobramos pautas importantes nesta Casa, sessão após sessão, mas não podemos esquecer da cultura, que é uma parte fundamental da nossa sociedade”, disse Elter Nóbrega.

A música, agora reconhecida oficialmente como parte do patrimônio cultural da cidade, faz referência a elementos simbólicos da região, como rios, igarapés, florestas, céu estrelado e traz ainda uma mensagem ambiental contra as queimadas, o que reforça seu valor histórico e social.

Segundo o texto aprovado, a canção passará a integrar o acervo de bens imateriais de Cruzeiro do Sul e deverá ser incentivada em eventos cívicos, culturais e educacionais. A legislação também deixa claro que os direitos autorais permanecem com os herdeiros do compositor, sem qualquer interferência legal por parte do município.

“Estamos reconhecendo, valorizando e preservando esse legado. A música Cruzeiro do Sul fortalece o sentimento de pertencimento do nosso povo. É um símbolo da nossa cultura que deve continuar inspirando gerações presentes e futuras”, destacou o parlamentar.

Elter também lembrou com emoção a trajetória de Alberto Louro, que faleceu deixando uma marca profunda na vida cultural do município.

“Todos aqui, eu acredito, o vereador Francinei, a vereadora Valéria Lima, foram amigos do nosso querido Alberto Louro. Um artista que deixou saudade e marcou a história de nossa cidade. Precisamos reconhecer as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, seja na política, na cultura, na educação ou em qualquer outro setor”, afirmou.

Com a aprovação em plenário, o projeto segue agora para sanção do Executivo Municipal, tornando-se lei e eternizando a obra de Alberto Louro como símbolo oficial da cultura cruzeirense.