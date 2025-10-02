02/10/2025
Câmara de Porto Velho abre concurso com 47 vagas e salários que passam de R$ 8 mil

Provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026, em turnos distintos

A Câmara Municipal de Porto Velho iniciou nesta quarta-feira (1º) o período de inscrições para um concurso público que oferece 47 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 8.146,71, dependendo do cargo, e as oportunidades contemplam níveis médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até 30 de outubro, diretamente no site da banca organizadora.

Provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026, em turnos distintos/Foto: Reprodução

O concurso é realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e inclui cargos variados. Entre as funções de nível médio e técnico estão: Técnico Administrativo, Técnico Legislativo, Tradutor e Intérprete de Libras, Técnico de Áudio e Vídeo e Técnico em Informática, todos com salário de R$ 2.914,64, acrescidos de benefícios.

Para nível superior, há vagas para Analista Administrativo, Analista Jurídico, Analista Legislativo, Analista de Tecnologia e Informática, Arquiteto, Analista Orçamentário e Financeiro, cada um com salário de R$ 5.564,31 mais benefícios. Os cargos com maior remuneração incluem Contador, Procurador e Auditor de Controle Interno, todos com vencimentos de R$ 8.146,71 e benefícios.

As provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026, em Porto Velho, com aplicação em turnos da manhã ou tarde, de acordo com o cargo escolhido.

Taxas de inscrição

  • Nível médio/técnico: R$ 79,16

  • Nível superior: R$ 118,74

  • Procurador: R$ 148,42

O pagamento deve ser realizado até 31 de outubro em qualquer banco. Candidatos que se enquadram nos critérios legais podem solicitar isenção da taxa entre 1º e 3 de outubro pelo site do IBGP.

