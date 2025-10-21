21/10/2025
Câmara deve lançar concurso no próximo ano com diversas vagas; veja detalhes

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, confirmou durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, que o Legislativo da capital pretende lançar um concurso público em 2026.

De acordo com Joabe, a medida é uma necessidade administrativa diante das recentes mudanças estruturais na Casa, como o aumento no número de vereadores e a construção da nova sede.

Joabe Lira em entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet/Foto: Reprodução

“É uma questão importante. Nós trabalhamos com a importância do concurso público. Estamos fazendo um estudo dos cargos que necessitam, até porque vamos para uma nova sede, uma sede mais ampla. Aumentou também o número de vereadores, e com isso aumentou a demanda por servidores. Então, com certeza, precisamos aumentar o efetivo. Estamos fazendo um estudo para que possamos, no ano que vem, concluir o concurso ou lançar o edital, para que no próximo biênio ele possa ser concluído e a gente tenha mais servidores efetivos na Câmara”, explicou o presidente.

Questionado se o edital pode realmente sair no próximo ano, Joabe confirmou:

“Com certeza, nós estamos trabalhando. Estamos no planejamento para identificar os cargos necessários e, a partir daí, fazer o edital. Agora, uma coisa é certa: com a nova sede e o aumento de vereadores, nós precisamos de mais servidores efetivos para dar suporte aos trabalhos administrativos da Câmara.”

Nova sede deve ser inaugurada no próximo ano| Foto: ContilNet

Sobre o número de vagas que poderão ser abertas, o presidente afirmou que ainda não há uma definição, mas garantiu que o levantamento está em andamento.

“Não, quantidade de vagas eu não posso dizer agora. Vamos fazer o estudo e o levantamento para definir isso. Uma coisa é certa: hoje a Câmara precisa fazer um concurso público.”

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

