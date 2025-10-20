Caminhoneiro encontrado morto deixou vídeo se despedindo da família; veja

Um vídeo divulgado recentemente nas redes sociais mostra o caminhoneiro Raelson José Evangelista se despedindo da família momentos antes de ser encontrado morto na manhã de quinta-feira (17), nas proximidades da Barragem Passagem das Traíras, no Sítio Brabo, zona rural de Jardim do Seridó (RN).

Segundo informações preliminares, Raelson teria perdido R$ 10 mil pertencentes ao patrão em apostas virtuais conhecidas como o “jogo do tigrinho”. Pouco tempo depois, seu veículo foi bloqueado, fato que teria causado grande abalo emocional ao caminhoneiro. Logo após, ele foi localizado sem vida próximo ao caminhão que dirigia.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada das equipes da Polícia Civil e do ITEP, que realizaram a remoção do corpo e iniciaram os procedimentos de investigação. As autoridades reforçam a atenção sobre os riscos relacionados às plataformas de apostas online, que têm causado prejuízos financeiros e emocionais a várias famílias.

Veja o vídeo: