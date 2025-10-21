Campanha de multivacinação aplica mais de 3.500 doses no Acre durante o Dia D

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou o balanço do Dia D de Multivacinação, realizado no sábado (18), em todo o estado. Ao todo, foram aplicadas 3.559 doses de vacinas, dentro da campanha nacional de atualização da caderneta de imunização, que segue até o dia 31.

Em Rio Branco, foram aplicadas 865 doses, sendo 384 em adultos, 194 em adolescentes e 369 em crianças. A capital contou com 12 pontos de vacinação abertos até às 17h nas unidades de saúde e até às 21h em locais estratégicos, como supermercados e o shopping.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, o sábado foi escolhido para alcançar famílias que têm dificuldade de comparecer às unidades durante a semana.

“Sábado foi o dia de maior mobilização, escolhido justamente para que os pais e mães possam levar as crianças e adolescentes às unidades. Foram doze pontos de vacinação abertos em toda a capital”, explicou o secretário para a Rede Amazônica.

Durante o Dia D, famílias aproveitaram para atualizar a carteira de vacinação e registrar o momento com o Zé Gotinha, símbolo nacional das campanhas de imunização.

Além da capital, Tarauacá e Epitaciolândia registraram os maiores índices de aplicação, com 501 e 180 doses, respectivamente. Outros municípios com maior número de vacinados foram Mâncio Lima (177), Feijó (166) e Santa Rosa (163).

A campanha segue ativa em todo o Acre, com 72 pontos de vacinação funcionando até o fim do mês, como forma de ampliar o acesso da população, principalmente trabalhadores.

O público-alvo são crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, com a oferta de vacinas que compõem o calendário básico, entre elas: BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica, Meningocócica, Influenza, Covid-19, Febre amarela, Tríplice viral, Varicela, DTP, Hepatite A e HPV.

A mobilização segue até o dia 31, com o objetivo de garantir a atualização da caderneta de vacinação e ampliar a cobertura vacinal no estado.