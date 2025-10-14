14/10/2025
Cânhamo industrial pode superar soja em lucro e gerar empregos no campo

Plantação da variedade com baixo THC oferece novas oportunidades econômicas e de diversificação agrícola

O cânhamo industrial, variedade da Cannabis sativa com teor de THC inferior a 0,3%, tem se destacado como alternativa promissora para a agricultura brasileira. Estudos indicam que o cultivo voltado para flores com CBD pode gerar retorno líquido de até R$ 23 mil por hectare, valor significativamente maior do que o obtido com culturas tradicionais, como soja e milho.

Além do potencial econômico, a planta contribui para a diversificação da produção agrícola e oferece oportunidades de emprego. Experiências internacionais mostram que é possível criar mais de 17 postos de trabalho por hectare cultivado, consolidando o cânhamo como ferramenta de desenvolvimento rural.

Planta de cânhamo em campo experimental, destacando o potencial econômico e sustentável da cultura no país/Foto: Reprodução

A produção pode ser integrada a sistemas já existentes, desde que haja adaptação de maquinário e práticas de rotação de culturas, o que também favorece a recuperação do solo. A versatilidade da planta é outro destaque, com utilização em setores como têxtil, cosmético, farmacêutico, bioplásticos e materiais de construção.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acompanha a regulamentação para permitir a importação de sementes, o cultivo e a comercialização do cânhamo industrial com fins medicinais e farmacêuticos, alinhando-se a decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

As informações são do Canal Rural em parceria com o Correio Braziliense.

