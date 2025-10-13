Carlinhos do Pelado entrega veículos e reforça estrutura dos serviços públicos em Brasiléia

13/10/2025
A Prefeitura de Brasiléia segue fortalecendo a estrutura dos serviços públicos e investindo em melhorias para o atendimento à população. Nesta segunda-feira (13), o prefeito Carlinhos do Pelado realizou a entrega de uma moto BROS 160 zero quilômetro para a Secretaria Municipal de Obras, resultado da parceria com o deputado Arlenilson Cunha, que destinou três motocicletas ao município.

Entrega da moto BROS 160 zero quilômetro, reforçando a mobilidade da equipe da Secretaria de Obras/Foto: Ascom

Durante a solenidade, o prefeito também fez a entrega de um caminhão-pipa totalmente recuperado, ampliando a frota e garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento das demandas da comunidade. “Entregamos hoje uma Bros zero quilômetro para a Secretaria de Obras. É mais um reforço para melhorar o trabalho e o atendimento à nossa população”, destacou o prefeito Carlinhos do Pelado.

Ele também ressaltou o compromisso da gestão com a valorização da estrutura pública e a melhoria contínua dos serviços prestados à população. “Tive a alegria também de entregar um caminhão-pipa totalmente recuperado na nossa gestão. É mais um reforço importante para os trabalhos da Secretaria de Obras e para o desenvolvimento de Brasiléia”, afirmou o prefeito.

Caminhão-pipa totalmente recuperado pronto para atender demandas da cidade, especialmente em áreas mais secas/Foto: Ascom

O secretário municipal de Obras, Josué Elias, agradeceu o apoio e destacou a importância dos investimentos para o dia a dia das equipes. “Esses veículos chegam em boa hora. A moto vai ajudar nossas equipes no deslocamento e acompanhamento das frentes de serviço, e o caminhão-pipa recuperado é fundamental para o trabalho nas ruas e ramais, principalmente neste período mais seco”, explicou Josué Elias. “A gestão do prefeito Carlinhos tem olhado com atenção para a Secretaria de Obras, garantindo condições para que a gente possa atender melhor a população e manter a cidade em constante desenvolvimento”, completou o secretário.

Momento da solenidade de entrega dos veículos, destacando os investimentos em infraestrutura urbana/Foto: Ascom

As entregas reforçam o compromisso da atual administração em investir de forma responsável e eficiente, garantindo que as ações da prefeitura cheguem a todos os setores e comunidades de Brasileia.

Confira a galeria:

