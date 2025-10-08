Casal é preso com drogas e arma na fronteira do Acre; suspeito confessa homicídios e ligações com facção

Uma operação conjunta das forças de segurança do Acre, envolvendo a Polícia Civil de Epitaciolândia e o GIRO do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), resultou na prisão de um casal nesta terça-feira (7) por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na região de fronteira. A ação faz parte de um esforço integrado para combater roubos e homicídios na área.

Segundo informações das autoridades, denúncias indicavam que um homem e uma mulher estariam comercializando entorpecentes e que o suspeito estava armado na região conhecida como “Favelinha”. Durante um cerco policial no “Beco do Mãozinha”, os agentes abordaram três pessoas.

Na revista, foram apreendidas 31 trouxinhas de cocaína, cerca de 80 gramas de maconha, um revólver calibre .38 da marca Taurus, municiado com seis cartuchos intactos, e dois celulares. A mulher se declarou proprietária da droga, enquanto o homem afirmou ter escondido a arma antes da chegada da polícia. Ambos foram presos em flagrante e levados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia.

Durante o depoimento, o homem surpreendeu os investigadores ao confessar envolvimento em crimes graves anteriores. Segundo ele, participou do homicídio de um casal e feriu uma criança durante um ataque a uma residência em Epitaciolândia.

O suspeito também relatou participação em um atentado no bairro José Hassem, onde teria efetuado disparos contra dois homens. Ele alegou ter agido a mando de uma mulher enviada por líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), de Rio Branco, com a missão de fortalecer a facção na fronteira, em disputa com o grupo rival Bonde dos 13.

As informações fornecidas pelo suspeito são consideradas cruciais e devem auxiliar as autoridades na elucidação de outros crimes relacionados à disputa entre facções na fronteira do Acre com a Bolívia. O caso segue sob investigação.