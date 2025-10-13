13/10/2025
Universo POP
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento

Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza

Vídeo do primeiro encontro do casal ultrapassa 300 mil visualizações no X

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo que mostra o primeiro encontro entre uma mulher e seu namorado virtual, conhecido através do jogo Free Fire, viralizou nas redes sociais e já ultrapassa 300 mil visualizações no X (antigo Twitter). A gravação tem emocionado internautas pela forma simples e sincera com que o casal se encontra pela primeira vez.

Nas imagens, a jovem aparece aguardando o companheiro na rodoviária. Quando ele desce do ônibus, visivelmente tímido, ela o recebe com um abraço caloroso e um sorriso de quem esperava aquele momento há muito tempo. O registro é acompanhado por uma legenda romântica, destacando que o relacionamento começou durante partidas online do popular jogo de tiro.

Vídeo do primeiro encontro do casal ultrapassa 300 mil visualizações no X/Foto: Reprodução

Nos comentários, muitos usuários celebraram o encontro e elogiaram a coragem do casal de transformar uma amizade virtual em um encontro real. Outros destacaram a “pureza” do momento, comparando a cena a um episódio de filme romântico.

O vídeo segue em alta nas redes sociais, sendo compartilhado com mensagens sobre amor verdadeiro e conexões que ultrapassam o mundo virtual.

VEJA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost