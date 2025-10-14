Casamento coletivo no Santuário São Peregrino tem inscrições abertas até 30 de outubro

O Santuário São Peregrino, em Rio Branco, abriu as inscrições para casais que desejam participar do casamento coletivo, marcado para o dia 21 de novembro. A iniciativa oferece a oportunidade de receber o sacramento do matrimônio na Igreja Católica, em uma celebração comunitária marcada pela fé e pela bênção divina.

Os casais interessados podem se inscrever até o dia 30 de outubro diretamente na secretaria do santuário, localizada na Estrada da Floresta, nº 103. O evento será realizado com opção de casamento religioso com ou sem efeito civil, conforme a documentação apresentada pelos noivos.

Entre os documentos exigidos estão cópias do RG, comprovante de endereço, número de telefone, 2ª via do batistério e certificado do curso de noivos. Para quem optar pelo casamento com efeito civil, também é necessário apresentar a certidão de habilitação emitida pelo cartório.

O santuário ressalta ainda que cada casal pode escolher apenas um casal de padrinhos para o noivo e outro para a noiva, conforme o rito religioso.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3226-3121.