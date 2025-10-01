Casos de feminicídio em 2025 no Acre já se aproximam do total registrado em todo 2024

Os casos de feminicídio no Acre apresentaram crescimento em 2025, revertendo a tendência de queda observada desde 2022. Dados da Polícia Civil do Estado mostram que, até agosto deste ano, já foram registrados sete feminicídios, número próximo ao total de 2024, quando houve oito ocorrências em todo o ano.

De acordo com a série histórica (2015-2025), o estado havia reduzido de forma gradual os índices desde 2022, quando foram contabilizados nove feminicídios. No entanto, em 2025, os números voltaram a subir, indicando risco de o ano superar a marca de 2024. A taxa atual é de 0,84 casos por 100 mil habitantes, contra 0,95 em 2024 e 1,08 em 2022.

Entre janeiro e agosto de 2025, houve picos em junho e agosto, quando ocorreram dois casos em cada mês. Já em 2024, o padrão foi mais disperso, com feminicídios distribuídos em diferentes períodos do ano. Esse comportamento indica que, mesmo em um recorte parcial, 2025 já apresenta intensidade maior de registros em curtos intervalos.

Outro dado relevante é o número de tentativas de feminicídio. Em 2024, foram 53 ocorrências, representando uma taxa de 6,39 por 100 mil habitantes. Em 2025, até agosto, já foram 39 casos, o que corresponde a 4,70 por 100 mil habitantes.

Caso Ionara

Entre os casos mais recentes de feminicídio registrados este ano está a morte de Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, assassinada pelo próprio marido, o 2° tenente aposentado da Polícia Militar do Acre, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, com três tiros no último sábado (27), dentro da residência.

De acordo com informações da investigação, Ionara foi assassinada dentro de casa, na frente das duas filhas do casal, de 3 e 7 anos. Testemunhas relataram que antes dos disparos houve uma discussão entre os dois. O militar utilizou uma pistola calibre .40 para cometer o crime e, em seguida, fugiu do local. Ele foi preso nesta segunda-feira (30).

Moradores da região afirmaram ter visto o suspeito caminhando em via pública com a arma em mãos logo após o homicídio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou à residência a vítima já não apresentava sinais vitais. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).