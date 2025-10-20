CBF divulga áudio do VAR em lances polêmicos de Flamengo x Palmeiras



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no domingo (19/10), os áudios das análises do VAR envolvendo lances polêmicos da partida entre Flamengo 3 x 2 Palmeiras, realizada pelo Campeonato Brasileiro. As gravações incluem o possível pênalti de Jorginho em Gustavo Gómez e as revisões de duas jogadas que antecederam a penalidade marcada em Pedro, do Flamengo.

Logo aos 3 minutos de jogo, Jorginho tocou com as duas mãos as costas de Gómez durante uma disputa aérea. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou o lance seguir, e a equipe do VAR concluiu que o contato não caracterizava infração.

“Wilton, pode seguir. Os dois braços estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão”, informou o árbitro de vídeo durante a checagem.

No lance do pênalti a favor do Flamengo, o VAR analisou duas possíveis faltas: uma na origem da jogada, envolvendo Vitor Roque, e outra no contato entre Pedro e Bruno Fuchs dentro da área.

“Wilton, foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque (lance de Vitor Roque) e depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor (Fuchs). O pênalti está confirmado. O jogador defensor se coloca na frente do atacante, que tenta se desvencilhar, acabam trombando e ele (Fuchs) comete o pênalti pisando no pé dentro da área”, explicou o árbitro de vídeo.

O Palmeiras informou, em nota oficial, que pretende discutir o caso com a Comissão de Arbitragem “dentro dos fóruns adequados”.

