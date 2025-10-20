20/10/2025
Universo POP
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!

CBF divulga áudio do VAR em lances polêmicos de Flamengo x Palmeiras

Entidade liberou a análise de dois possíveis pênaltis e outras faltas no duelo que terminou com vitória rubro-negra por 3 a 2

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail


A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no domingo (19/10), os áudios das análises do VAR envolvendo lances polêmicos da partida entre Flamengo 3 x 2 Palmeiras, realizada pelo Campeonato Brasileiro. As gravações incluem o possível pênalti de Jorginho em Gustavo Gómez e as revisões de duas jogadas que antecederam a penalidade marcada em Pedro, do Flamengo.

Wagner Meier/Getty Images

Logo aos 3 minutos de jogo, Jorginho tocou com as duas mãos as costas de Gómez durante uma disputa aérea. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou o lance seguir, e a equipe do VAR concluiu que o contato não caracterizava infração.

“Wilton, pode seguir. Os dois braços estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão”, informou o árbitro de vídeo durante a checagem.

No lance do pênalti a favor do Flamengo, o VAR analisou duas possíveis faltas: uma na origem da jogada, envolvendo Vitor Roque, e outra no contato entre Pedro e Bruno Fuchs dentro da área.

“Wilton, foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque (lance de Vitor Roque) e depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor (Fuchs). O pênalti está confirmado. O jogador defensor se coloca na frente do atacante, que tenta se desvencilhar, acabam trombando e ele (Fuchs) comete o pênalti pisando no pé dentro da área”, explicou o árbitro de vídeo.

O Palmeiras informou, em nota oficial, que pretende discutir o caso com a Comissão de Arbitragem “dentro dos fóruns adequados”.

Veja:

Fonte: CBF / Reprodução
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost