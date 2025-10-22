Chegou a pequena Laura! Casal do Acre Dicas celebra nascimento da primeira filha com emoção

O casal acreano Luiza Araújo e Lucas Geraldini, criadores do perfil Acre Dicas, compartilhou nas redes sociais um momento muito especial: o nascimento da primeira filha, Laura. O parto aconteceu na última terça-feira (21), no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Em uma publicação cheia de emoção, Luiza e Lucas celebraram a chegada da bebê com a legenda: “21.10.25 – Nossa promessa chegou! 😍🩷🙏🏼 Obrigada Senhor, por nos confiar essa vida, por nos presentear com a tua herança 🥹 Estamos transbordando!!!”

A notícia emocionou seguidores e amigos do casal, que acompanham há anos o trabalho deles divulgando as belezas e experiências do Acre nas redes sociais.

Reconhecidos por compartilhar dicas de turismo, gastronomia e lazer no estado, Luiza e Lucas agora iniciam uma nova jornada — a da maternidade e paternidade, celebrada com muito amor e gratidão.

A publicação recebeu centenas de comentários e mensagens de carinho, marcando um dos momentos mais especiais da história do casal Acre Dicas.