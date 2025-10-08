08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

China quebra recorde e inaugura ponte mais alta do mundo que reduz viagem de 2 horas para 2 minutos

Ponte de 625 metros de altura e vão de 1.420 metros é suspensa de viga de treliça de aço

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A China inaugurou a ponte mais alta do mundo, localizada sobre o Cânion Huajiang, na província de Guizhou, reduzindo o tempo de travessia do desfiladeiro de cerca de duas horas para apenas dois minutos. A estrutura, que tem 625 metros de altura do chão até a pista e um vão principal de 1.420 metros, é também a ponte suspensa de viga de treliça de aço mais longa em terreno montanhoso do mundo.

A obra, que levou três anos para ser concluída, custou mais de 2 bilhões de yuans (R$ 1,5 bilhão) e foi projetada para resistir às condições desafiadoras do terreno montanhoso. A ponte ultrapassa outra construção recordista na mesma região, a Ponte Duge, inaugurada em 2016 com 565 metros de altura.

Ponte de 625 metros de altura e vão de 1.420 metros é suspensa de viga de treliça de aço/Foto: Reprodução

Para erguer a ponte, os engenheiros chineses utilizaram tecnologias de ponta, incluindo navegação por satélite, drones, materiais de alta resistência e sistemas de monitoramento inteligentes, garantindo precisão milimétrica em toda a construção.

Além de servir como importante rota de transporte, a ponte também funcionará como atração turística. Visitantes poderão acessar uma plataforma de observação com paredes de vidro, desfrutar de cafés no topo das torres, e praticar esportes radicais como bungee jumping e skydiving sobre o desfiladeiro. Vídeos da inauguração mostram a ponte envolta em nuvens, evidenciando sua grandiosidade e imponência, comparável ao arranha-céu Shanghai Tower, com 632 metros.

A China se consolida como líder mundial em megainfraestruturas, possuindo 18 das 20 pontes mais altas do planeta. No entanto, projetos desse porte são considerados controversos devido à alta taxa de endividamento das províncias, situação particularmente relevante em Guizhou, onde a economia local financia grande parte dessas obras monumentais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost