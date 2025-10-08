China quebra recorde e inaugura ponte mais alta do mundo que reduz viagem de 2 horas para 2 minutos

A China inaugurou a ponte mais alta do mundo, localizada sobre o Cânion Huajiang, na província de Guizhou, reduzindo o tempo de travessia do desfiladeiro de cerca de duas horas para apenas dois minutos. A estrutura, que tem 625 metros de altura do chão até a pista e um vão principal de 1.420 metros, é também a ponte suspensa de viga de treliça de aço mais longa em terreno montanhoso do mundo.

A obra, que levou três anos para ser concluída, custou mais de 2 bilhões de yuans (R$ 1,5 bilhão) e foi projetada para resistir às condições desafiadoras do terreno montanhoso. A ponte ultrapassa outra construção recordista na mesma região, a Ponte Duge, inaugurada em 2016 com 565 metros de altura.

Para erguer a ponte, os engenheiros chineses utilizaram tecnologias de ponta, incluindo navegação por satélite, drones, materiais de alta resistência e sistemas de monitoramento inteligentes, garantindo precisão milimétrica em toda a construção.

Além de servir como importante rota de transporte, a ponte também funcionará como atração turística. Visitantes poderão acessar uma plataforma de observação com paredes de vidro, desfrutar de cafés no topo das torres, e praticar esportes radicais como bungee jumping e skydiving sobre o desfiladeiro. Vídeos da inauguração mostram a ponte envolta em nuvens, evidenciando sua grandiosidade e imponência, comparável ao arranha-céu Shanghai Tower, com 632 metros.

A China se consolida como líder mundial em megainfraestruturas, possuindo 18 das 20 pontes mais altas do planeta. No entanto, projetos desse porte são considerados controversos devido à alta taxa de endividamento das províncias, situação particularmente relevante em Guizhou, onde a economia local financia grande parte dessas obras monumentais.