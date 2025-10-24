Chuvas fortes e tempo abafado devem marcar esta sexta-feira em todo o Acre, prevê Friale

O tempo segue instável em boa parte do Acre nesta sexta-feira (24), com previsão de chuvas pontuais que podem ser fortes em algumas áreas, segundo o meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui. A umidade do ar deve permanecer elevada, e as temperaturas continuam altas, com sensação de abafamento em todo o estado.

De acordo com Friale, o leste e o sul do Acre — regiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira — terão tempo quente e úmido, com sol, nuvens e possibilidade de pancadas intensas de chuva em pontos isolados. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% à tarde e chegar a 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram de norte, com variações de noroeste e nordeste, em intensidade fraca, mas com rajadas eventuais.

No centro e oeste do estado, abrangendo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é de alta probabilidade de chuvas fortes, com tempo instável durante boa parte do dia. A umidade mínima deve ficar entre 60% e 70%, e os ventos também terão direção predominante do norte.

As temperaturas previstas para esta sexta-feira são:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22 e 24ºC e máximas entre 29 e 31ºC;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 21 a 23ºC e máximas de 30 a 32ºC;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas de 22 a 24ºC e máximas de 29 a 31ºC;

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22 e 24ºC e máximas entre 29 e 31ºC;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22 e 24ºC e máximas de 30 a 32ºC;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 22 a 24ºC e máximas de 29 a 31ºC;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22 e 24ºC e máximas entre 29 e 31ºC.

Segundo Davi Friale, o tempo instável também se estende a Rondônia, ao sul e sudoeste do Amazonas, ao noroeste de Mato Grosso e às planícies da Bolívia e regiões de selva do Peru. Já no Distrito Federal, Goiás e grande parte de Mato Grosso, o tempo deve permanecer firme, com sol e poucas nuvens, embora não se descarte chuva passageira em pontos isolados.

“O tempo quente e abafado, com chuvas pontuais e por vezes intensas, será a marca desta sexta-feira em todo o Acre”, destacou Friale em seu boletim no site O Tempo Aqui.