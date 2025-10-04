Cientistas recriam som assustador da inversão do campo magnético da Terra

Há cerca de 41 mil anos, a Terra viveu um episódio dramático: a inversão de seus polos magnéticos, conhecida como evento de Laschamps. Agora, pesquisadores conseguiram transformar esse fenômeno em áudio, revelando como soaria a mudança que deixou o planeta quase sem proteção contra a radiação cósmica.

A simulação foi criada a partir de dados da missão Swarm, da Agência Espacial Europeia (ESA), combinados com registros geológicos. O resultado lembra uma trilha sonora de filme de terror, misturando estalos e ruídos intensos que transmitem a dimensão caótica da transformação.

O campo magnético terrestre é gerado pelo movimento de ferro e níquel líquidos no núcleo externo e funciona como uma bolha protetora contra ventos solares e partículas cósmicas. Durante a inversão de Laschamps, essa defesa caiu para apenas 5% da força atual, permitindo que radiação extra penetrasse na atmosfera, alterando sua química e reduzindo a camada de ozônio.

Embora algumas anomalias atuais indiquem enfraquecimento do campo em regiões como o Atlântico Sul, especialistas afirmam que não há sinais de uma nova inversão iminente. Caso ocorresse nos dias de hoje, o maior impacto seria sentido nas tecnologias modernas, como satélites, sistemas de comunicação e redes elétricas.