20/10/2025
Clínica veterinária é interditada após cachorro ser encontrado morto entre lixo e materiais cirúrgicos

Fiscalização da Vigilância Sanitária constatou falta de higiene, medicamentos vencidos e ausência de licença válida no estabelecimento de Vilhena (RO)

Uma clínica veterinária foi interditada na sexta-feira (17/10), no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena (RO), após a morte de um cachorro durante atendimento. O corpo do animal foi encontrado em meio a lixo e materiais cirúrgicos usados, o que levou à ação imediata da Vigilância Sanitária municipal.

Clínica veterinária é interditada após cachorro ser encontrado morto em RO — Foto: Divulgação/Vigilância Sanitária

A fiscalização ocorreu após denúncia feita pela tutora do cão, que relatou suspeitas de negligência no atendimento. Ao entrarem no local, os fiscais encontraram um cenário alarmante, com falta de higiene, sujeira acumulada e medicamentos vencidos.

Segundo o órgão, a clínica não tinha estrutura adequada para o atendimento veterinário e operava sem licença válida. O responsável pelo estabelecimento afirmou possuir um alvará emitido em 2022, mas não apresentou o documento às autoridades.

Os medicamentos vencidos foram recolhidos, e o local foi interditado imediatamente. A equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) realizou a remoção e incineração do corpo do animal, enquanto outro cachorro que estava no local foi devolvido ao tutor.

O caso foi classificado como crime contra a saúde pública, e a Vigilância Sanitária informou que um relatório completo será encaminhado ao Ministério Público de Rondônia (MP-RO). A investigação busca apurar quem autorizou o funcionamento da clínica e a veracidade do alvará mencionado pelo proprietário.

Fonte: g1 Rondônia / Vigilância Sanitária de Vilhena
