20/10/2025
Universo POP
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro

Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki

Influenciador apareceu em festa com os filhos, em Barueri (SP), e foi visto pela primeira vez desde o anúncio da separação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O influenciador Júlio Cocielo foi visto pela primeira vez em público após anunciar o fim do casamento com Tata Estaniecki. O youtuber participou, no sábado (18/10), de uma festa em um clube privado em Barueri, São Paulo, acompanhado dos filhos, Beatriz e Caio.

Reprodução/Instagram

Um vídeo publicado pelo portal LeoDias mostra Cocielo brincando com as crianças. No entanto, um detalhe chamou atenção dos internautas: o influenciador estava sem a aliança de casamento.

O término foi anunciado na sexta-feira (17/10), em um texto emocionante publicado nas redes sociais. Na ocasião, Cocielo afirmou que o fim da relação não foi planejado e pediu respeito ao momento da família.

“Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói, mas às vezes as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez algo pra nos fortalecer”, escreveu.

Ele reforçou que, apesar do término, o casal continuará unido na criação dos filhos e no cuidado com a família:

“Vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família.”

Cocielo também deixou uma mensagem de gratidão e positividade:

“Não foi um tempo em vão. Foram os melhores anos das nossas vidas, e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior — vá ser feliz. Faz parte.”

O casal, que estava junto há mais de seis anos, era considerado um dos mais queridos das redes sociais.

Fonte: Redes sociais / Portal LeoDias
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost