Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki

O influenciador Júlio Cocielo foi visto pela primeira vez em público após anunciar o fim do casamento com Tata Estaniecki. O youtuber participou, no sábado (18/10), de uma festa em um clube privado em Barueri, São Paulo, acompanhado dos filhos, Beatriz e Caio.

Um vídeo publicado pelo portal LeoDias mostra Cocielo brincando com as crianças. No entanto, um detalhe chamou atenção dos internautas: o influenciador estava sem a aliança de casamento.

O término foi anunciado na sexta-feira (17/10), em um texto emocionante publicado nas redes sociais. Na ocasião, Cocielo afirmou que o fim da relação não foi planejado e pediu respeito ao momento da família.

“Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói, mas às vezes as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez algo pra nos fortalecer”, escreveu.

Ele reforçou que, apesar do término, o casal continuará unido na criação dos filhos e no cuidado com a família:

“Vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família.”

Cocielo também deixou uma mensagem de gratidão e positividade:

“Não foi um tempo em vão. Foram os melhores anos das nossas vidas, e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior — vá ser feliz. Faz parte.”

O casal, que estava junto há mais de seis anos, era considerado um dos mais queridos das redes sociais.

🚨VEJA: Sem aliança, Júlio Cocielo faz primeira aparição após anunciar fim de casamento com Tata Estaniecki. pic.twitter.com/UYTYfr2acn — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) October 18, 2025

Fonte: Redes sociais / Portal LeoDias

