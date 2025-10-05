05/10/2025
Colisão em cruzamento movimentado deixa duas mulheres feridas em Rio Branco

Elas trafegavam no sentido Bairro–Centro quando, ao atravessar o cruzamento, colidiram com um Toyota Corolla

Duas mulheres ficaram feridas após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na noite deste domingo (5), no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Izaura Parente, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Beatriz Ohrana, de 28 anos, e Tayana Priscila, de 34 anos.

As vítimas foram identificadas como Beatriz Ohrana, de 28 anos, e Tayana Priscila, de 34 anos/Foto: ContilNet

De acordo com informações, Beatriz conduzia uma motocicleta Honda Biz, de placa SQT-3E83, tendo sua irmã Tayana como passageira. Elas trafegavam no sentido Bairro–Centro quando, ao atravessar o cruzamento, colidiram com um Toyota Corolla, de cor cinza e placa NAB-7534, que seguia pela Rua Saldanha Marinho no sentido Centro–Bairro e acessava a Rua Izaura Parente.

O condutor do automóvel prestou socorro imediato, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e permaneceu no local até a chegada das equipes de emergência.

A ambulância de suporte básico Samu 05 foi enviada para o atendimento. Beatriz apresentou suspeita de fratura no cotovelo, luxação no punho direito e escoriações pelo corpo, enquanto Tayana sofreu ferimentos leves.

As duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco para avaliação e atendimento médico especializado.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e o Juizado de Trânsito estiveram no local, controlaram o fluxo de veículos e registraram a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

