Colisão entre motos deixa casal e adolescente feridos em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na noite deste domingo (5), na Avenida Oeste, no bairro Tucumã, em Rio Branco. Entre as vítimas estão o casal Alexandre Soares Xavier, de 27 anos, e Thays Ribeiro Duarte, de 25 anos, além de um adolescente de 17 anos, identificado apenas pelas iniciais W.S.C.

De acordo com informações, Alexandre conduzia uma motocicleta Honda XRE, de placa NAC 6A07, no sentido Centro–Bairro, levando Thays na garupa, quando houve a colisão frontal com uma Honda Titan 160, de cor cinza e placa MZO 6B92, pilotada pelo menor, que trafegava no sentido Bairro–Centro. Testemunhas relataram que o adolescente tentou desviar de um veículo que vinha em sentido contrário, mas acabou colidindo com o casal.

Com o impacto, Alexandre sofreu fratura exposta na perna esquerda, fratura fechada no pé direito e múltiplas escoriações. Thays apresentou escoriações e fortes dores na perna direita, permanecendo consciente durante o atendimento. O menor sofreu fratura no dedo anelar da mão esquerda e escoriações pelo corpo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com o apoio da ambulância de suporte avançado 02, foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. As três vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco para atendimento médico especializado.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve presente na ocorrência e constatou que o adolescente não possuía habilitação para conduzir a motocicleta. Os agentes realizaram os procedimentos de praxe, controlaram o tráfego e registraram o caso.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.