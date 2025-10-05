05/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Colisão entre motos deixa casal e adolescente feridos em Rio Branco

Testemunhas relataram que o adolescente tentou desviar de um veículo que vinha em sentido contrário, mas acabou colidindo com o casal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na noite deste domingo (5), na Avenida Oeste, no bairro Tucumã, em Rio Branco. Entre as vítimas estão o casal Alexandre Soares Xavier, de 27 anos, e Thays Ribeiro Duarte, de 25 anos, além de um adolescente de 17 anos, identificado apenas pelas iniciais W.S.C.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com o apoio da ambulância de suporte avançado 02, foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local/Foto: ContilNet

De acordo com informações, Alexandre conduzia uma motocicleta Honda XRE, de placa NAC 6A07, no sentido Centro–Bairro, levando Thays na garupa, quando houve a colisão frontal com uma Honda Titan 160, de cor cinza e placa MZO 6B92, pilotada pelo menor, que trafegava no sentido Bairro–Centro. Testemunhas relataram que o adolescente tentou desviar de um veículo que vinha em sentido contrário, mas acabou colidindo com o casal.

Com o impacto, Alexandre sofreu fratura exposta na perna esquerda, fratura fechada no pé direito e múltiplas escoriações. Thays apresentou escoriações e fortes dores na perna direita, permanecendo consciente durante o atendimento. O menor sofreu fratura no dedo anelar da mão esquerda e escoriações pelo corpo.

As três vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco para atendimento médico especializado/Foto: ContilNet

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com o apoio da ambulância de suporte avançado 02, foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. As três vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco para atendimento médico especializado.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve presente na ocorrência e constatou que o adolescente não possuía habilitação para conduzir a motocicleta. Os agentes realizaram os procedimentos de praxe, controlaram o tráfego e registraram o caso.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost