Com apenas dois votos contrários, Aleac autoriza Governo a fazer empréstimo de R$ 280 milhões

Os projetos de empréstimos apresentados pelo governador Gladson Cameli foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, em seguida, no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (21). A votação contou com apenas dois votos contrários, dos deputados Edvaldo Magalhães e Emerson Jarude.

Com a aprovação, o governo poderá obter os recursos necessários, que totalizam cerca de R$ 280 milhões, para impulsionar o desenvolvimento do estado.

O primeiro empréstimo de até R$ 250 milhões será destinado à operação de crédito junto ao BNDES, com foco no fortalecimento da cadeia de turismo e cultura, eficiência energética, desenvolvimento urbano sustentável, e iniciativas de plantio florestal e sistemas agroflorestais.

O segundo pedido, de aproximadamente R$ 30 milhões, busca autorização para uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Os recursos desse empréstimo serão aplicados em infraestrutura e saneamento, com um enfoque especial na transformação digital dos serviços públicos do Estado.

Entre as principais iniciativas que serão financiadas estão a construção de um centro de Artesanato Acreano, que visa impulsionar o turismo local, e a implantação de usinas fotovoltaicas para reduzir os custos de energia elétrica para órgãos públicos. Também estão previstos investimentos na criação de um jardim botânico e na implementação de um sistema de macro-drenagem na bacia do Igarapé São Francisco, que visa resolver problemas de áreas afetadas por invasões.

Além disso, o governo planeja estabelecer pelo menos três viveiros públicos para apoiar pequenos produtores com mudas frutíferas, contribuindo para o fortalecimento da cadeia da fruticultura no estado. A proposta inclui a recuperação de áreas degradadas e o suporte a produtores com embargos ambientais, além de fortalecer a assistência técnica para melhorar a produtividade na agricultura.