01/10/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Com aplicação no Acre, saiba como consultar o local das provas do CNU 2026

Os candidatos já podem consultar individualmente o local de exame no cartão de confirmação da inscrição

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

As provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) serão realizadas neste domingo (5) em 228 municípios brasileiros. Desde 22 de setembro, os candidatos já podem consultar individualmente o local de exame no cartão de confirmação da inscrição.

Provas serão aplicadas neste domingo/Foto: Reprodução

O documento está disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio da Página de Acompanhamento (https://conhecimento.fgv.br/cpnu2). Para acessá-lo, é necessário login com a conta Gov.br e a seleção do “CNPU 2”.

Além do endereço de prova, o cartão traz informações sobre horário, número de inscrição e eventuais registros de atendimento especializado ou uso do nome social. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a FGV recomendam que o candidato leve o documento impresso no dia da aplicação, para facilitar a organização.

São Paulo é o estado com maior número de cidades aplicadoras (27), seguido de Minas Gerais (26), Bahia (18), Pará (17) e Goiás (17). Já Acre, Alagoas, Roraima e Sergipe terão provas em apenas dois municípios cada.

As avaliações seguem cronograma distinto conforme o nível do cargo:

  • Nível superior: prova objetiva em 5 de outubro, das 13h às 18h, e discursiva em 7 de dezembro, das 13h às 16h.

  • Nível intermediário: prova objetiva em 5 de outubro, das 13h às 16h30, e discursiva em 7 de dezembro, das 13h às 15h.

Em todas as localidades, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início da aplicação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost