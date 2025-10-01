As provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) serão realizadas neste domingo (5) em 228 municípios brasileiros. Desde 22 de setembro, os candidatos já podem consultar individualmente o local de exame no cartão de confirmação da inscrição.

O documento está disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio da Página de Acompanhamento (https://conhecimento.fgv.br/cpnu2). Para acessá-lo, é necessário login com a conta Gov.br e a seleção do “CNPU 2”.

Além do endereço de prova, o cartão traz informações sobre horário, número de inscrição e eventuais registros de atendimento especializado ou uso do nome social. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a FGV recomendam que o candidato leve o documento impresso no dia da aplicação, para facilitar a organização.

São Paulo é o estado com maior número de cidades aplicadoras (27), seguido de Minas Gerais (26), Bahia (18), Pará (17) e Goiás (17). Já Acre, Alagoas, Roraima e Sergipe terão provas em apenas dois municípios cada.

As avaliações seguem cronograma distinto conforme o nível do cargo:

Nível superior : prova objetiva em 5 de outubro , das 13h às 18h , e discursiva em 7 de dezembro , das 13h às 16h .

Nível intermediário: prova objetiva em 5 de outubro, das 13h às 16h30, e discursiva em 7 de dezembro, das 13h às 15h.

Em todas as localidades, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início da aplicação.