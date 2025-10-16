Com autorização de Moraes, Bittar faz visita a Bolsonaro nesta quinta

Com a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o senador Márcio Bittar (PL) faz uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na tarde desta quinta-feira (16), em Brasília.

O encontro está previsto para as 14h (horário de Brasília). Além de Bittar, outros políticos foram autorizados a visitar o ex-chefe do Executivo, que cumpre prisão domiciliar após ser condenado a quase 30 anos de prisão no caso da trama golpista.

Nos próximos dias, Bolsonaro também receberá a visita do deputado Sóstenes Cavalcante (líder da bancada evangélica na Câmara), do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

À reportagem do ContilNet, Bittar afirmou que não esperava que a visita ao ex-presidente ocorresse nesta quinta-feira.

“Fiquei muito feliz quando soube pela imprensa nacional que o presidente queria minha visita. Foi tudo muito rápido. Há muitas pessoas e políticos importantes na lista”, destacou.

“Quero ir lá para dar um abraço nele e levar o abraço dos acreanos para ele. Não tenho muito o que falar, porque é um momento muito difícil, então não entendo que seja hora de discursos. Eu gosto muito do presidente Bolsonaro e tenho um carinho especial por ele”, concluiu.