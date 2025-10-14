14/10/2025
Universo POP
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs

Com queda de 10%, Acre tem pior desempenho do Brasil no setor de serviços em agosto, diz IBGE

O resultado negativo veio após um crescimento de 6,1% no mês anterior

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O desempenho do setor de serviços no Acre voltou a cair em agosto de 2025, após um mês de alta. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no estado teve redução de 10,3% em relação a julho, a maior retração registrada entre todas as unidades da federação.

Setor de serviços no Acre tem retração de 10,3% e lidera perdas nacionais | Foto: Ilustrativa

O resultado negativo veio após um crescimento de 6,1% no mês anterior, revertendo a tendência de recuperação do setor. Na comparação com agosto de 2024, o cenário também foi desfavorável, o Acre apresentou queda de 7,1%, novamente liderando as perdas em nível nacional.

De janeiro a agosto deste ano, o acumulado mostra redução de 3,2% no volume de serviços, o segundo pior desempenho do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que teve queda de 5,8%.

A nível nacional, o volume de serviços avançou 0,1% no Brasil em agosto frente a julho, acumulando sete altas mensais seguidas e um crescimento total de 2,6% no período.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o setor apresentou expansão de 2,5%, completando 17 resultados positivos consecutivos. No acumulado de 2025, o avanço foi de 2,6%, e nos últimos 12 meses, de 3,1% — mantendo o setor 18,7% acima do nível observado antes da pandemia, em fevereiro de 2020.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost