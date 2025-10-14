Com queda de 10%, Acre tem pior desempenho do Brasil no setor de serviços em agosto, diz IBGE

O desempenho do setor de serviços no Acre voltou a cair em agosto de 2025, após um mês de alta. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no estado teve redução de 10,3% em relação a julho, a maior retração registrada entre todas as unidades da federação.

O resultado negativo veio após um crescimento de 6,1% no mês anterior, revertendo a tendência de recuperação do setor. Na comparação com agosto de 2024, o cenário também foi desfavorável, o Acre apresentou queda de 7,1%, novamente liderando as perdas em nível nacional.

De janeiro a agosto deste ano, o acumulado mostra redução de 3,2% no volume de serviços, o segundo pior desempenho do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que teve queda de 5,8%.

A nível nacional, o volume de serviços avançou 0,1% no Brasil em agosto frente a julho, acumulando sete altas mensais seguidas e um crescimento total de 2,6% no período.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o setor apresentou expansão de 2,5%, completando 17 resultados positivos consecutivos. No acumulado de 2025, o avanço foi de 2,6%, e nos últimos 12 meses, de 3,1% — mantendo o setor 18,7% acima do nível observado antes da pandemia, em fevereiro de 2020.