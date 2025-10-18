Comércio no interior do Acre é roubado pela sexta vez; ladrões levaram até o banner do local

O comércio do empresário Airton Castelo, no bairro José Hassem, em Epitaciolândia, foi novamente alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira (17). Trata-se do sexto incidente consecutivo registrado no estabelecimento, que mais uma vez enfrenta problemas com a criminalidade local. Os detalhes foram divulgados pelo site O Alto Acre.

Segundo imagens das câmeras de segurança, o furto ocorreu por volta das 4h16. O vídeo mostra dois homens passando em uma motocicleta em frente ao comércio. Um deles retorna, observa o entorno, retira o banner do estabelecimento e foge em seguida, deixando claro que o alvo do crime desta vez foi apenas o material publicitário.

Até o momento, os autores não foram identificados. A polícia segue analisando as imagens e colhendo informações que possam levar à localização dos suspeitos.

Apesar de o furto parecer inusitado, ele evidencia a sensação de insegurança enfrentada pelos comerciantes da região. As imagens das câmeras devem ser fundamentais para auxiliar nas investigações e tentar prevenir novos episódios.