21/10/2025
Concurso público: 50 editais previstos ainda para 2025

Oportunidades em várias áreas oferecem salários que podem ultrapassar R$ 44 mil

O ano de 2025 ainda reserva excelentes oportunidades para quem busca estabilidade e bons salários no serviço público. De acordo com levantamento do Direção Concursos, há 50 editais previstos para publicação até o fim do ano, abrangendo órgãos federais, estaduais e municipais em diversas áreas de atuação.

Concurso: como dominar a discursiva para a Câmara dos Deputados

As seleções incluem cargos de nível médio, técnico e superior, com salários iniciais que podem ultrapassar R$ 44 mil, principalmente nas carreiras de controle, fiscal e jurídica.

Fonte: Direção Concursos / Diário Oficial da União / Órgãos Públicos Federais e Estaduais

