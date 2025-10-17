Concurso TJ AC Juiz publica nova classificação final; veja os detalhes

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ-AC) publicou, nesta sexta-feira (17/10), uma nova classificação final do concurso para Juiz Substituto. O edital de retificação foi divulgado no Diário Oficial do Estado, e a atualização ocorreu devido à desistência de candidatos aprovados e ao resultado de ações judiciais que revisaram pontuações na fase de títulos.

A lista completa com a nova ordem de classificação pode ser consultada no portal oficial do TJ-AC.

Concurso e validade

O concurso foi homologado em 2022 e teve o prazo de validade prorrogado até 25 de novembro de 2026. Desde dezembro de 2024, o Tribunal iniciou as nomeações dos aprovados no edital anterior, que ofereceu 15 vagas imediatas.

Novo edital a caminho

Além da atualização da lista final, o TJ-AC publicou uma resolução interna que regulamenta o novo concurso para Juiz Substituto, previsto para ser lançado em breve.

O novo edital deverá contemplar vagas para reposição e ampliação do quadro de magistrados, mantendo o formato tradicional de provas objetiva, discursiva, prática e avaliação de títulos.

Remuneração

A remuneração inicial para o cargo de Juiz Substituto no Acre é de R$ 35 mil, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e gratificações previstas em lei.

Veja abaixo o índice com informações sobre o concurso TJ AC Juiz:

Fonte: Tribunal de Justiça do Acre / Diário Oficial do Estado /Gran Concursos Online✍️ Redigido por ContilNet Notícias