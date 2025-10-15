Concursos fora do radar em outubro: mais de 1.600 vagas com salários de até R$ 21.635,12

Oportunidades para todos os níveis, em várias áreas, com concorrência menor que os “medalhões”. A seguir, um guia rápido para você mirar editais estratégicos e aumentar suas chances.
O mês de outubro inicou com diversas oportunidades em concurso público para quem quer fugir dos editais com grande concorrência!
Pensando nisso, o Direção Concursos reuniu todas as informações necessárias sobre os principais editais abertos neste mês, para você escolher o certame que mais se adequa as suas necessidades. São cerca de 1.620 vagas abertas e salários iniciais que chegam a até R$ 21.635,12!
Confira, nesta matéria, os melhores editais fora do radar abertos e previstos neste mês de outubro!
Por que mirar os “fora do radar”?
Concorrência diluída: menos “concurseiros-profissionais” por vaga.
Cronogramas ágeis: nomeações mais rápidas e menor risco de adiamento.
Editais amplos: muitas vezes com diversas lotações/cargos no mesmo certame.
- Editais abertos – concurso público fora do radar
- ARSESP – concurso público
- Companhia Docas Ceará – concurso público
- CREF4/SP – concurso público
- Prefeitura do Rio de Janeiro
- CRMV GO – concurso público
- Concurso público CRP PB
- Secretaria de Saúde de Santa Catarina
- ADAPAR – concurso público
- CRA SP – concurso público
- Amazul – concurso público
- UniRio – concurso público
- CREF2 (RS) – concurso público
- IFSP – concurso público
- SAE – concurso público
- Prefeitura de Itumirim (MG)
- Prefeitura de São José do Rio Preto (SP)
Fontes: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet Notícias