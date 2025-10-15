15/10/2025
Universo POP
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda

Concursos fora do radar em outubro: mais de 1.600 vagas com salários de até R$ 21.635,12

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Oportunidades para todos os níveis, em várias áreas, com concorrência menor que os “medalhões”. A seguir, um guia rápido para você mirar editais estratégicos e aumentar suas chances.

O mês de outubro inicou com diversas oportunidades em concurso público para quem quer fugir dos editais com grande concorrência!

Reprodução

Pensando nisso, o Direção Concursos reuniu todas as informações necessárias sobre os principais editais abertos neste mês, para você escolher o certame que mais se adequa as suas necessidades. São cerca de 1.620 vagas abertas e salários iniciais que chegam a até R$ 21.635,12!

Confira, nesta matéria, os melhores editais fora do radar abertos e previstos neste mês de outubro!

Por que mirar os “fora do radar”?

  • Concorrência diluída: menos “concurseiros-profissionais” por vaga.

  • Cronogramas ágeis: nomeações mais rápidas e menor risco de adiamento.

  • Editais amplos: muitas vezes com diversas lotações/cargos no mesmo certame.

Navegue pelo índice

Fontes: Direção Concursos 
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost