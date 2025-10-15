Concursos fora do radar em outubro: mais de 1.600 vagas com salários de até R$ 21.635,12

Oportunidades para todos os níveis, em várias áreas, com concorrência menor que os “medalhões”. A seguir, um guia rápido para você mirar editais estratégicos e aumentar suas chances.

O mês de outubro inicou com diversas oportunidades em concurso público para quem quer fugir dos editais com grande concorrência!

Pensando nisso, o Direção Concursos reuniu todas as informações necessárias sobre os principais editais abertos neste mês, para você escolher o certame que mais se adequa as suas necessidades. São cerca de 1.620 vagas abertas e salários iniciais que chegam a até R$ 21.635,12!

Confira, nesta matéria, os melhores editais fora do radar abertos e previstos neste mês de outubro!

Por que mirar os “fora do radar”?

Concorrência diluída : menos “concurseiros-profissionais” por vaga.

Cronogramas ágeis : nomeações mais rápidas e menor risco de adiamento.

Editais amplos: muitas vezes com diversas lotações/cargos no mesmo certame.

