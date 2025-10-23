Condutor que teve mal súbito ao volante continua em estado gravíssimo no PS de Rio Branco

O condutor João Lindemberg do Nascimento, de 42 anos, que dirigia um veículo quando sofreu um mal súbito na tarde da última quarta-feira (22), segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo.

João conduzia um veículo modelo Ônix, branco, pela BR-364, próximo ao Via Verde Shopping, quando passou mal e bateu o automóvel contra o guard rail, proteção de ferro entre as duas pistas.

Após o acidente, ele foi socorrido por um residente de medicina que passava pelo local. Com ajuda de ouras pessoas, o homem quebrou um dos vidros do carro e retirou o motorista, dando início, em seguida, a manobras de reanimação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar continuidade ao atendimento. Após cerca de cinco minutos, os socorristas conseguiram reanimar o motorista, realizaram a intubação e o encaminharam ao Pronto-socorro em estado gravíssimo.