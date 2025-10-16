16/10/2025
Confusão em bar termina com homem espancado e levado ao Pronto-Socorro

Um homem identificado como Cláudio da Silva, de 54 anos, foi brutalmente agredido na noite desta quarta-feira (15), no bairro Calafate, em Rio Branco. A vítima foi encontrada ferida na Rua Bom Jesus, após ser atingida com vários golpes de ripa durante uma confusão em um bar.

Caso aconteceu no bairro Calafate/Foto: ContilNet

De acordo com informações de familiares, Cláudio estava consumindo bebidas alcoólicas com outras pessoas no estabelecimento, quando iniciou-se um desentendimento. Durante a briga, ele foi agredido por alguns indivíduos com pedaços de madeira. Mesmo ferido, conseguiu caminhar até as proximidades de uma farmácia, onde caiu desacordado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros socorros no local, Cláudio foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com vários cortes na cabeça e sangramento ativo. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar esteve na região e realizou buscas pelos suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

