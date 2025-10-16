Confusão em bar termina com homem espancado e levado ao Pronto-Socorro

Um homem identificado como Cláudio da Silva, de 54 anos, foi brutalmente agredido na noite desta quarta-feira (15), no bairro Calafate, em Rio Branco. A vítima foi encontrada ferida na Rua Bom Jesus, após ser atingida com vários golpes de ripa durante uma confusão em um bar.

De acordo com informações de familiares, Cláudio estava consumindo bebidas alcoólicas com outras pessoas no estabelecimento, quando iniciou-se um desentendimento. Durante a briga, ele foi agredido por alguns indivíduos com pedaços de madeira. Mesmo ferido, conseguiu caminhar até as proximidades de uma farmácia, onde caiu desacordado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros socorros no local, Cláudio foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com vários cortes na cabeça e sangramento ativo. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar esteve na região e realizou buscas pelos suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.