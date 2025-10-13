Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no estádio “O Cruzeirão, à Copa de Futebol Master Rei Pelé.

Os jogos terão início às 18h30 com a partida entre as equipes do Estrela do Acre time do Moto táxi. Em seguida haverá o jogo entre o Atlético Mutirão contra o PSV da Vila Lagoinha. Os jogos são válidos pela fase de grupos da competição.

A Copa Rei Pelé é uma competição promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, voltada para o futebol Master com idade superior a 40 anos e conta com a participação de 19 equipes, incluindo 6 times da zona rural, representando as vilas da cidade. A competição teve início no sábado,11.

O Diretor de Esportes e Lazer da Prefeitura Gilvan Ferreira destacou a importância do evento e o apoio do Prefeito Zequinha Lima para o esporte local.

“Hoje daremos continuidade com a Copa Rei Pelé com dois grandes jogos no estádio O Cruzeirão. Temos 19 equipes que brigam pelo título e a premiação de quase R$ 15 mil. Nosso prefeito Zequinha Lima é um amante do esporte e tem nos dado as condições necessárias para realizarmos campeonatos que envolvem todas as categorias”, disse Gilvan.