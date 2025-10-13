13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

 

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no estádio “O Cruzeirão, à Copa de Futebol Master Rei Pelé.

Os jogos terão início às 18h30 com a partida entre as equipes do Estrela do Acre time do Moto táxi. Em seguida haverá o jogo entre o Atlético Mutirão contra o PSV da Vila Lagoinha. Os jogos são válidos pela fase de grupos da competição.

A Copa Rei Pelé é uma competição promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, voltada para o futebol Master com idade superior a 40 anos e conta com a participação de 19 equipes, incluindo 6 times da zona rural, representando as vilas da cidade. A competição teve início no sábado,11.

O Diretor de Esportes e Lazer da Prefeitura Gilvan Ferreira destacou a importância do evento e o apoio do Prefeito Zequinha Lima para o esporte local.
“Hoje daremos continuidade com a Copa Rei Pelé com dois grandes jogos no estádio O Cruzeirão. Temos 19 equipes que brigam pelo título e a premiação de quase R$ 15 mil. Nosso prefeito Zequinha Lima é um amante do esporte e tem nos dado as condições necessárias para realizarmos campeonatos que envolvem todas as categorias”, disse Gilvan.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost