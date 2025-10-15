15/10/2025
Copa do Mundo 2026: veja as 28 seleções já classificadas após a Data Fifa

Balanço desta quarta (15/10): 3 da América do Norte (países-sede), 6 da América do Sul, 9 da África, 8 da Ásia, 1 da Europa e 1 da Oceania — restam 20 vagas.

Reprodução / Instagram

Quem já garantiu vaga

América do Norte (3) – sedes
Canadá • México • Estados Unidos

América do Sul (6)
Argentina • Brasil • Colômbia • Equador • Uruguai • Paraguai

África (9)
Egito • Senegal • África do Sul • Cabo Verde* • Marrocos • Costa do Marfim • Argélia • Tunísia • Gana
* primeira classificação da história

Ásia (8)
Japão • Irã • Coreia do Sul • Austrália • Catar • Arábia Saudita • Uzbequistão* • Jordânia*
* classificações inéditas

Europa (1)
Inglaterra

Oceania (1)
Nova Zelândia

Situação das vagas restantes

  • Europa: 15 vagas pelas Eliminatórias da UEFA

  • Concacaf: 3 vagas pelas Eliminatórias (além dos 3 anfitriões já classificados)

  • Repescagem intercontinental: 2 vagas

Fontes: Premier League (lista “Who has qualified so far?” – 14/10/2025); Al Jazeera (lista atualizada – 14–15/10/2025); Reuters (classificação do Catar – 14/10/2025); The Guardian (Inglaterra classificada – 14/10/2025); Yahoo Sports (tabela final da Conmebol). sports.yahoo.com+4Premier League+4Al Jazeera+4
