Copa do Mundo 2026: veja as 28 seleções já classificadas após a Data Fifa

Balanço desta quarta (15/10): 3 da América do Norte (países-sede), 6 da América do Sul, 9 da África, 8 da Ásia, 1 da Europa e 1 da Oceania — restam 20 vagas.
Quem já garantiu vaga
América do Norte (3) – sedes
Canadá • México • Estados Unidos
América do Sul (6)
Argentina • Brasil • Colômbia • Equador • Uruguai • Paraguai
África (9)
Egito • Senegal • África do Sul • Cabo Verde* • Marrocos • Costa do Marfim • Argélia • Tunísia • Gana
* primeira classificação da história
Ásia (8)
Japão • Irã • Coreia do Sul • Austrália • Catar • Arábia Saudita • Uzbequistão* • Jordânia*
* classificações inéditas
Europa (1)
Inglaterra
Oceania (1)
Nova Zelândia
Situação das vagas restantes
-
Europa: 15 vagas pelas Eliminatórias da UEFA
-
Concacaf: 3 vagas pelas Eliminatórias (além dos 3 anfitriões já classificados)
-
Repescagem intercontinental: 2 vagas
Fontes: Premier League (lista “Who has qualified so far?” – 14/10/2025); Al Jazeera (lista atualizada – 14–15/10/2025); Reuters (classificação do Catar – 14/10/2025); The Guardian (Inglaterra classificada – 14/10/2025); Yahoo Sports (tabela final da Conmebol). sports.yahoo.com+4Premier League+4Al Jazeera+4
✍️ Redigido por ContilNet Notícias