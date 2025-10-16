16/10/2025
Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição às margens do Rio Acre

De acordo com informações preliminares, o corpo apresentava sinais que levantam a suspeita de execução

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde desta quinta-feira (16), às margens do Rio Acre, nas proximidades da foz do Riozinho do Rola, em Rio Branco.

Após o resgate, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) | Foto: ContilNet

Trabalhadores de um areal localizado próximo ao local avistaram o corpo por volta das 13h e acionaram a Polícia Militar. Em seguida, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para realizar a retirada, com apoio da guarnição náutica do 2º Batalhão do CBMAC. Equipes da PM e da Polícia Civil também participaram da ocorrência.

De acordo com informações preliminares, o corpo apresentava sinais que levantam a suspeita de execução, porém, a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.

Após o resgate, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais para identificação e determinação da causa da morte.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso.

