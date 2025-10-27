27/10/2025
Universo POP
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

Criminosos em motocicleta passam atirando e deixam dois adolescentes feridos em Rio Branco

Suspeitos fugiram do local sem serem identificados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Dois adolescentes de 15 anos ficaram feridos a tiros durante um ataque criminoso ocorrido na noite desta segunda-feira (27), na Rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas caminhavam pela rua, em frente ao campo de futebol Bola Mucha, quando dois criminosos em uma motocicleta se aproximaram. O garupa, armado, efetuou vários disparos contra os adolescentes, que foram atingidos na perna esquerda.

Vítima sendo levada ao PS/Foto: ContilNet

Após o ataque, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. Amigos das vítimas colocaram os feridos em dois veículos — um Corsa Classic Sedan e um Prisma — e os levaram ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deram entrada com estado de saúde estável.

Vítima sendo levada ao PS/Foto: ContilNet

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local, coletaram informações e realizaram patrulhamento na região, mas ninguém foi preso até o momento.

O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações para identificar e prender os autores do ataque.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost