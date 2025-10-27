Criminosos em motocicleta passam atirando e deixam dois adolescentes feridos em Rio Branco

Dois adolescentes de 15 anos ficaram feridos a tiros durante um ataque criminoso ocorrido na noite desta segunda-feira (27), na Rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas caminhavam pela rua, em frente ao campo de futebol Bola Mucha, quando dois criminosos em uma motocicleta se aproximaram. O garupa, armado, efetuou vários disparos contra os adolescentes, que foram atingidos na perna esquerda.

Após o ataque, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. Amigos das vítimas colocaram os feridos em dois veículos — um Corsa Classic Sedan e um Prisma — e os levaram ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deram entrada com estado de saúde estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local, coletaram informações e realizaram patrulhamento na região, mas ninguém foi preso até o momento.

O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações para identificar e prender os autores do ataque.