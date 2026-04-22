Uma operação de transporte de valores terminou em tragédia e crime na cidade de Minga Guazú, vizinha à Cidade do Leste, no Paraguai. Um avião bimotor de pequeno porte, fretado pela empresa Prosegur, caiu no último sábado (18), transportando uma carga impressionante: US$ 5 milhões e R$ 15 milhões em espécie.

O acidente deixou um saldo de três feridos e resultou na morte do piloto, que não resistiu ao impacto. No entanto, o que chamou a atenção das autoridades internacionais foi o comportamento da população local nos minutos que se seguiram à queda. Antes mesmo que qualquer força de segurança pudesse isolar a área, dezenas de moradores se aglomeraram nos destroços para saquear as notas que ficaram espalhadas.

Sumiço de US$ 1,5 milhão

De acordo com o chefe do Comando Tripartite, Carlos Duré, há uma denúncia formal sobre o desaparecimento de uma quantia estimada em US$ 1,5 milhão (aproximadamente R$ 7,5 milhões), além de valores em moeda brasileira. O policial relatou que houve um “vácuo” de cerca de 15 minutos entre a queda e a intervenção oficial, tempo suficiente para que o local fosse invadido.

“Os saques começaram pequenos, com pessoas colocando notas nos bolsos. Mas logo evoluíram para moradores utilizando sacolas para carregar o dinheiro”, afirmou Duré em entrevista.

Dificuldade na recuperação

A investigação enfrenta um cenário complexo. Além do saque manual, um incêndio atingiu a aeronave logo após o impacto, o que dificulta precisar quanto do montante foi efetivamente roubado e quanto foi consumido pelas chamas.

Apesar de buscas realizadas na região não terem resultado na recuperação física das notas até o momento, a polícia afirma já ter informações que ajudam a reconstruir a dinâmica dos fatos. Testemunhos e registros visuais estão sendo utilizados para identificar as pessoas que teriam levado as maiores quantias da carga milionária.