Tio é preso no Acre por estupro de vulnerável contra duas sobrinhas

Crimes ocorreram na zona rural e na capital; uma das vítimas revelou o abuso a uma amiga, que confessou também ter sido alvo do tio

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Bujari, retirou de circulação, na manhã desta quarta-feira (22), um homem investigado por estupro de vulnerável. O suspeito, que não teve o nome divulgado, é acusado de praticar abusos sexuais sistemáticos contra duas sobrinhas adolescentes, em crimes que chocaram a comunidade local.

As investigações, coordenadas pelo delegado Bruno Coelho Oliveira, apontam que um dos ataques ocorreu durante a madrugada de 1º de janeiro de 2026. Na ocasião, a família se reunia em uma propriedade rural no Bujari para celebrar a chegada do Ano Novo, momento em que o suspeito teria praticado atos libidinosos contra uma das menores.

Rede de abusos e confissões

O caso começou a ser desvendado quando uma das vítimas decidiu romper o silêncio e confidenciou o ocorrido a uma amiga. Para surpresa da adolescente, a colega revelou que também havia sido vítima do mesmo familiar. No relato da segunda vítima, os crimes descritos foram ainda mais severos, incluindo conjunção carnal ocorridos no município de Rio Branco.

A consistência dos depoimentos das adolescentes, somada aos relatos de testemunhas fundamentais, deu base técnica para o indiciamento do homem no Artigo 217-A do Código Penal.

Tolerância zero

Para o delegado Bruno Coelho, a rapidez na resposta estatal é um recado claro contra a violência doméstica e sexual. “Não haverá tolerância, independentemente do vínculo que o autor tenha com a vítima. A denúncia salva vidas”, afirmou a autoridade policial, reforçando que o crime é classificado como hediondo.

O investigado agora segue à disposição do Poder Judiciário. Caso a Justiça confirme a condenação, a pena para este tipo de crime varia de 8 a 15 anos de reclusão, com início obrigatório em regime fechado.